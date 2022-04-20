Головною умовою успіху Арестович називає поставки західної зброї.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович озвучив новий прогноз щодо термінів бойових дій в Україні.

В ефірі 24 каналу він заявив, що активна фаза боїв триватиме до 9 травня. У разі отримання Україною західного озброєння війна закінчиться протягом наступних місяців, уточнив він.

"Сценарій цілком може бути такий - до 9 травня вони здохнуть, не зможуть активно наступати, а може це буде і раніше. А далі позиційна війна і до липня ми будемо їх потроху знищувати на нашій землі", - заявив Арестович.

Він припускає, що після цього росіяни стануть "шовковими", підуть на переговори і "заберуться" щонайменше в такий стан, як було 23 лютого. Головна умова для цього варіанту - достатня кількість західної зброї, передусім артилерії.

"Якщо цього не буде - це буде позиційна "суєта", дуже довга і складна для обох сторін", - додав Арестович.

Зазначимо, раніше Арестович прогнозував закінчення активних боїв до "кінця квітня - початку травня".

При цьому радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вважає, що війна з Росією може затягнутися на багато десятиліть.