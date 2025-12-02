Війна Росії проти України йде до свого завершення, є вірогідність, що це станеться на початку 2026 року. Про це заявив нардеп від фракції "Слуга народу", член комітету ВР з нацбезпеки і оборони Федір Веніславський в інтерв'ю Телеграфу.
"Я розмовляв з представниками нашої делегації в Женеві і знаю, що найбільш важливі інтереси України відстояли. На них погодилися американські і європейські партнери. Зараз, я так розумію, мирний процес перебуває на тій стадії, коли напрацьований алгоритм і пункти, які вже узгоджені з партнерами, мають тепер бути узгоджені Віткоффом в Москві", - зазначив він.
Після того, за словами депутата, ми будемо мати якийсь зворотній зв'язок і розуміти, чи Москва готова, чи не готова загалом до миру.
Веніславський підкреслив, що наші зусилля і наша реакція на цей мирний план засвідчила, що Україна завжди готова до миру. Те, що ми їздили в Женеву, погоджувалися на якісь, можливо, не дуже приємні для нас пункти, а інші відстоювали, свідчить, що Україна готова підписувати мирний план.
"Зараз буде м'яч на полі Росії, і для нас буде це маркером. Враховуючи заяви Путіна, Росія від своїх максималістських цілей по отриманню повного контролю над Луганською, Донецькою, Запорізькою, і Херсонською областями – не відмовилася. Вони хочуть, щоб це було визнано. Для нас це є неприйнятним", - пояснив він.
На його думку, відбудеться більш тверезий процес перемовин, де будуть узгоджуватись позиції, які для України є прийнятними, а які ні.
"Де-факто, ми розуміємо, що на сьогоднішній день немає спроможностей відвоювати окуповані території. Тому ми маємо визнати, що ці території, напевне, на якийсь час залишаться тимчасово окупованими", - зауважив нардеп.
Веніславський також висловив упевненість, що американські партнери хочуть докласти максимум зусиль для того, щоб зупинити війну.
"Я про це говорив ще в вересні, що як тільки відбудеться зустріч президентів України та США, а потім України, США та наших європейських партнерів, то тут час завершення війни можна буде обраховувати, напевне, тижнями, а не місяцями. І я думаю, що все одно до цього все йде. Я залишаюся переконаним, що війна йде до свого завершення. Можливо, це буде не так швидко, не в цьому році (хоча я цього не виключаю, адже у нас ще є цілий грудень) чи це буде в лютому, березні. Але це точно короткострокова, а не довгострокова перспектива. Війна не буде точно тривати роками", - резюмував він.
Інші заяви про закінчення війни
Як повідомляв УНІАН, у вересні Веніславський робив подібну ж заяву. Тоді він сказав, що на це зокрема вказує одна із заяв президента США Дональда Трампа. За його словами, американський лідер чітко розуміє, що без його особистої участі у перемовинах між президентом України Володимиром Зеленським та кремлівським диктатором Путіним цей процес не піде.
Нардеп також пояснив, що двостороння зустріч між Зеленським та Путіним навряд чи дасть якісь результати.