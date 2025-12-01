За словами Зеленського, від активності кожного лідера зараз багато залежить.

Президент України Володимир Зеленський в ході важливих розмов заявив про те, що війна має закінчитися якнайшвидше. Про це голова держави повідомив після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі у своєму Telegram-каналі.

"Дуже багато деталей встигли оцінити. Найбільше уваги – перемовинам заради закінчення війни, гарантіям безпеки. Мир повинен стати дійсно надійним. Війна повинна закінчитись якнайшвидше. Від активності кожного лідера зараз багато залежить", - повідомив Зеленський.

Окрім того, сьогодні також відбулася розмова з іншими лідерами. Зеленський зазначив, що до цієї розмови долучився Стів Віткофф, спеціальний представник президента США Дональда Трампа.

Відео дня

"Щойно разом з Емманюелем Макроном – також Кір Стармер був на звʼязку – говорили з Рустемом Умєровим і Стівом Віткоффом за підсумками перемовин у Флориді. Важливий брифінг. Домовилися більше деталей обговорити особисто – команди узгодять графіки для можливих подальших контактів", - повідомив Зеленський.

Переговори про мир в Україні - важливі новини

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада у штаті Флорида (США) відбулась зустріч української та американської переговорних команд.

За даними ЗМІ, ці переговори майже повністю були присвячені темі майбутнього кордону між Україною та Росією, якщо буде досягнуто угоди про закінчення війни і встановлення миру.

Також джерела відзначають, що ці переговори були складними, але конструктивними.

Водночас, в Україні мають стурбованість, що США досі можуть домовлятися з Росією за спиною України.

Водночас, на зустрічі у Флориді не було узгоджено проєкту мирної угоди.

Вас також можуть зацікавити новини: