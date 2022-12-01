Президент закликав не повторювати наративи Росії, яка намагається рахувати вартість наданої Україні міжнародної допомоги.

Президент Володимир Зеленський заявив, що війна закінчиться або коли переможе Україна, або коли цього захоче Російська Федерація. При цьому, якщо Україна не втримає агресію Росії, то ця війна перекинеться на інші території, а може, навіть і на інші континенти.

Як ідеться у повідомленні на сайті глави держави, відповідаючи під час саміту The New York Times DealBook на запитання, коли, на його думку, закінчиться війна, Зеленський зазначив, що українці – реалісти. Вони розуміють, що воюють з Російською Федерацією, а на їхній території відбуваються наймасштабніші бойові дії з часів Другої світової, які супроводжуються воєнними злочинами: катуваннями, зґвалтуваннями, ракетними ударами по цивільних об'єктах та інфраструктурі.

"Закінчиться тоді, коли ми переможемо або коли цього захоче Російська Федерація. Може так статися, що РФ захоче тільки тоді, коли відчуватиме, що вона слабка, перебуває в ізоляції та в неї немає партнерів", – зазначив президент.

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Саме тому, за його словами, такою важливою є підтримка України з боку партнерів і всього вільного світу. Глава держави висловив подяку за допомогу Україні та підтримку українських громадян, які змушені були шукати прихистку в різних країнах світу, рятуючись від війни.

Водночас Зеленський закликав не повторювати наративи Росії, яка намагається рахувати вартість наданої Україні міжнародної допомоги чи порівнювати війну в нашій країні з іншими конфліктами. Глава держави зазначив, що вартість цієї війни вимірюється насамперед в життях українських громадян, які воюють за свободу та демократію не лише в Україні, а й в усьому світі.

"Тому що, якщо Україна не витримає, ця війна розповзеться на інші території і, може, навіть на інші континенти", – наголосив він.

Зеленський висловив переконання, що в питанні бізнес-відносин з Росією має бути спільна позиція світу, зокрема громадян, представників бізнесу, щодо обмежень контактів і можливостей для співпраці, адже лише це може змусити росіян замислитися над політикою своєї держави.

"Саме суспільство в Росії обирає собі політиків, лідерів. Вплив на президента Путіна має його суспільство. І якщо їм комфортно жити, якщо тривають стосунки інших держав з ними, якщо з їхнім бізнесом тривають відносини інших держав, то жодного дискомфорту вони не відчуватимуть. Для них ця історія на території нашої держави так і залишатиметься "спеціальною операцією", як її називає Путін, а не війною, яка забирає життя", – сказав глава держави.

Він також закликав учасників саміту підтримувати Україну через фандрейзингову платформу UNITED24, на якій відкрито збори на актуальні потреби та проекти, що допомагають нашій державі вистояти в боротьбі з російським агресором.

Війна в Україні: останні подробиці

Російські військові, які прийшли з війною до України, зазнають масштабних втрат. Станом на ранок 30 листопада 2022 року РФ вже втратила 88 тисяч 880 путінських вояк.

Крім того, Росія вже біля двох тижнів не атакує територію України іранськими безпілотниками. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що, ймовірно перша партія дронів, яка надійшла Росії, зрештою закінчилася.

Водночас аналітик Королівського інституту оборонних досліджень (RUSI) Майкл Кларк заявив, що Росія планує кілька "досить великих повітряних атак" по Україні

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