На деяких напрямках ворожі сили взагалі нездатні пересуватися суходолом.

Збройні сили України тримають під вогневим контролем усі напрямки та логістичні артерії окупантів на тимчасово окупованій території Херсонської області. На тлі ударів ЗСУ по командних пунктах РФ, командування окупантів почало тікати на лівий берег Дніпра.

Про це повідомила очільниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк під час брифінгу.

Ситуація на півдні країни стабільно складна, напружена, але контрольована нашими захисниками. На деяких напрямках окупанти нездатні пересуватися суходолом, а протягом останньої доби вони навіть не намагаються це робити.

"Ми продовжуємо утримувати вогневий контроль над усіма транспортними та логістичними артеріями півдня. Залежність від цих транспортних сполучень у росіян дуже велика, бо вони не мають можливості привозити боєприпаси. Завдані Силами оборони удари по мостах не дають можливості ворогу використовувати їх для перевезення важкої техніки", - зазначила Гуменюк.

Наразі українські військові фіксують переміщення командного складу противника на лівий берег Дніпра. Очевидно, російські офіцери бояться опинитися відрізанимм від більш безпечної території.

Як повідомляв УНІАН, вночі 8 серпня українські військові "відпрацювали вогневий контроль", є результати та влучання зокрема по Антонівському та Каховському мостах.

У російських окупантів в Херсонській області почалася паніка через нещодавні удари українських військових по мостах. Через ці події почався масовий вивіз родин російських загарбників з Херсона.

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