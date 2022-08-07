Наразі спецпризначенців кидають на позиції піхотинців.

Командування російських окупаційних військ має великі проблеми з підготовленими піхотцями. Завдання піхоти фактично виконують підрозділи спеціального призначення.

Про це повідомляє журналіст Роман Цимбалюк.

Через кидання спецпризначенців на завдання піхотинців практично повністю знищено 2 окрему бригаду спецназу із Пскова.

"Командування ЗС РФ продовжує використовувати підрозділи спеціального призначення як піхоту. Під час штурмових дій позицій ЗСУ, 2 окрема бригада спеціального призначення (в/ч 64044, Псков) зазнала величезних втрат. Одніа з причин, чому спецназ виконує завдання піхоти – це погана підготовка мотострілкових підрозділів", – зазначив він.

У підтвердження своїх слів про брак кваліфікованих піхотинців журналіст додав, що у ході проведення штурму позицій українських військ біля Авдіївки підрозділи 1 окремої мотострілецької бригади (в/ч 08801, Комсомольське) 1 АК зазнали втрат: 30 загиблих та 53 поранених військовослужбовців.

Як повідомляв УНІАН, Росія набирає в елітну бригаду спецпризначення в'язнів, які відбували покарання за важкі злочини.

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