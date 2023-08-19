Українські воїни та російські окупанти по всій лінії фронту стикаються зі схожою проблемою.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки. У розвідці також зазначили, що упродовж минулого тижня більша частина лінії фронту залишилась незмінною.
"Проте на півдні українські сили продовжували свій наступ вздовж течії річки Мокрі Яли, убезпечуючи село Урожайне в умовах жорсткого російського спротиву", - йдеться у повідомленні.
Водночас, як зазначає розвідка, на півночі російські сили продовжували здійснювати розвідувальні атаки в районі Куп'янська, але не досягли значних успіхів.
"По всьому фронту обидві сторони стикаються зі схожою проблемою: намагаються розгромити добре укріплені сили, одночасно маючи обмежені незалучені війська для започаткування нових атак", - йдеться у повідомленні.
Повномасштабна війна в Україні з РФ продовжується - що треба знати
Як повідомляв УНІАН, 16 серпня стало відомо, що українські військові в ході контрнаступальної операції звільнили від російських окупантів Урожайне Донецької області.
Вранці 19 серпня Генштаб Збройних сил України повідомив, що наші бійці продовжують вести контрнаступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.