Українські воїни продовжують контрнаступати на півдні, зазначили у британській розвідці.

Українські воїни та російські окупанти по всій лінії фронту стикаються зі схожою проблемою.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії, посилаючись на дані розвідки. У розвідці також зазначили, що упродовж минулого тижня більша частина лінії фронту залишилась незмінною.

"Проте на півдні українські сили продовжували свій наступ вздовж течії річки Мокрі Яли, убезпечуючи село Урожайне в умовах жорсткого російського спротиву", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Водночас, як зазначає розвідка, на півночі російські сили продовжували здійснювати розвідувальні атаки в районі Куп'янська, але не досягли значних успіхів.

"По всьому фронту обидві сторони стикаються зі схожою проблемою: намагаються розгромити добре укріплені сили, одночасно маючи обмежені незалучені війська для започаткування нових атак", - йдеться у повідомленні.

Повномасштабна війна в Україні з РФ продовжується - що треба знати

Як повідомляв УНІАН, 16 серпня стало відомо, що українські військові в ході контрнаступальної операції звільнили від російських окупантів Урожайне Донецької області.

Вранці 19 серпня Генштаб Збройних сил України повідомив, що наші бійці продовжують вести контрнаступальні дії на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

Вас також можуть зацікавити новини: