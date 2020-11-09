Пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 8:00 до 18:00 із дотриманням протиепідеміологічних заходів.

Глава української делегації для участі у ТКГ Леонід Кравчук запевняє, що завтра з українського боку відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування.

Про це повідомляє українська делегація в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі з посиланням на заяву Кравчука.

"Завтра, 10 листопада, починаючи з 08:00, відповідно до домовленостей, досягнутих у "нормандському форматі" та безпосередньо під час минулого засідання ТКГ, на всіх КПВВ у районі проведення операції Об’єднаних сил відновлюється пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування, а на КПВВ у Щасті - робота ЦНАП та "Ощадбанку", - офіційно заявив Кравчук.

Зокрема, на території Донецької області йдеться про КПВВ "Гнутове", "Новотроїцьке", "Мар’їнка", "Майорське", а на Луганщині – про КПВВ "Станиця Луганська" та новостворені контрольні пункти в’їзду-виїзду "Щастя" та "Золоте".

У цьому зв'язку пропуск громадян і транспортних засобів буде проводитися щоденно з 8:00 до 18:00.

Також під час в’їзду на підконтрольну уряду України територію проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки.

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Крім того, для пропуску через КПВВ громадяни повинні дати згоду на проведення заходів обов’язкової самоізоляції з використанням єдиного електронного сервісу "Дій вдома" або обсервації, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України №392 від 20 травня 2020 року.

"З подивом спостерігаємо вражаючу невідповідність заяв та завірянь російської сторони щодо необхідності піклування про потреби мирних мешканців по обидва боки лінії розмежування та її дії, спрямовані на прямий зрив її прямих обіцянок, наданих керівництву ОБСЄ", - наголошується у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські представники не відкриють КПВВ зі свого боку лінії розмежування.

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Автор: Віталій Саєнко