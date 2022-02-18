Міністр переконаний, що відтепер мобілізуватися для відсічі агресії РФ на короткий час не вийде, але треба забезпечити системний розвиток сектору оборони України в умовах постійної зовнішньої загрози.

Міністр оборони Олексій Резніков допускає, що Кремль може розмістити війська навколо кордонів України на постійній основі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр оборони Олексій Резніков сказав, виступаючи у Верховній Раді під час Години запитань до уряду.

"Впродовж року Російська Федерація вже вдруге стягує значну кількість військ до кордонів України і демонстративно погрожує ескалацією. При цьому, на міжнародному рівні Москва висуває завідомо неприйнятні ультиматуми на кшталт демонтажу НАТО у 14 країнах. Це також стосується вимог майже повністю роззброїти три дружні нам країни Балтії і посилити тиск на Польщу", - сказав Резніков і додав, що умови посилилися не тільки для України, яку Росія не хоче бачити членом Альянсу.

"Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав поточні обставини "новою нормальністю". Мобілізуватися для відсічі агресії на короткий час не вийде і цього вже недостатньо", - наголосив Резніков.

Він сказав, що зараз перед Україною стоять дуже конкретні завдання: "Забезпечити системний розвиток сектору оборони України в умовах постійної зовнішньої загрози, яка включає військові, інформаційні, економічні, енергетичні, політичні, гуманітарні, кібер- та інші заходи впливу на нашу державу".

"Оскільки такий спосіб тиску вже застосовано, маємо виходити з того, що його імовірність існуватиме завжди. Кремль може відвести війська, потім знову їх стягнути, чи розмістити на постійній основі навколо наших кордонів. Саме тому, маємо діяти, сприймаючи цю загрозу як постійну. Це означає, що нам потрібна системна відповідь, стратегічна, яка спирається на дві складові: український народ і українська економіка, адже це фундамент нашої безпеки", - заявив міністр.

Як повідмоляв УНІАН, сьогодні, 18 лютого, Резніков заявив, що у Міністерстві оборони України не підтверджують заяву російської сторони про відведення військ від українських кордонів.

"Ми спостерігаємо за підрозділами російських військ, які нараховують 129 тисяч наземного компонента, і разом з морською та авіаційною компонентою становлять близько 149 тисяч. Оскільки російські навчання в Білорусі, інших регіонах та Чорному морі перебувають у активній фазі, основна маса військ вже стягнута, і ми очікуємо, що найближчими днями буде стягнуто ще декілька тисяч осіб", - заявив міністр.

Раніше повідомлялося, що 19% українців оцінюють ймовірність повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну як високу.

Вас також можуть зацікавити новини: