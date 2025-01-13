Зараз на території Куп'янської громади проживає 3200 цивільних мешканців.

Від Купʼянська Харківської області до лінії фронту – усього два кілометри. Місто та громада потерпають від обстрілів з боку російських окупаційних військ.

Про це розповів в етері "Суспільного" начальник Куп’янської військової міськадміністрації Андрій Беседін. За його словами, загарбники постійно бʼють як по середмістю Купʼянська, так і по центральних частинах населених пунктів Куп'янської громади, безпосередньо міста Куп'янська.

Він наголосив, що там немає жодних військових об'єктів – їх не було там і до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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"З кожним днем все більше і більше збільшується інтенсивність застосування різного типу БпЛА, в тому числі FPV-дронів, БпЛА "Молнія". Ворог постійно б'є по центральних шляхах, логістичним шляхам, по автівках, по зупинках громадського транспорту, по магазинах", – зауважив Беседін.

Очільник МВА додав, що лінія фронту знаходиться у 2 км від межі міста. Через це, ворог "дістає" всім – від артилерії до міномета, РЗСВ. Також окупанти постійно використовують керовані авіабомби:

"Безпекова ситуація вкрай складна, на деяких ділянках вона критична, але знову ж таки наші Збройні сили, Сили оборони роблять все можливе для того, щоб стримати ворога".

Зараз на території Куп'янської громади проживає 3200 цивільних мешканців: 800 – на лівобережній частині, 2400 – на правобережжі.

Війна в Україні: важливі новини

Росіяни обходять Покровськ Донецької області. Майор Віктор Трегубов розповів, що ворог зосередився на перерізанні шляхів постачання до нього. Йдеться про дорогу, яка веде до Дніпра – цей маршрут має вирішальне значення для постачання українським силам у всьому регіоні.

Тим часом американський Інститут вивчення війни заявив, що росіяни зайшли на Сумщину, намагаючись оточити Сили оборони на Курщині. Наразі йдеться про дуже обмежене просування у прикордонній зоні.

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