Росія нещадно вгатила по газовій інфраструктурі України: які наслідки

За словами очільника "НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького, з початку 2026 року РФ понад 20 разів атакувала об’єкти групи.

Російська Федерація атакувала дронами об’єкт нафтогазової інфраструктури групи "Нафтогаз" на Полтавщині. На атакованому об’єкті спалахнула сильна пожежа, повідомив у Facebook голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Внаслідок атаки зафіксовано руйнування, на обʼєкті триває пожежа. До ліквідації наслідків залучені підрозділи ДСНС України", - зауважив очільник "Нафтогазу.

За його словами, сьогоднішня атака - це "черговий цілеспрямований удар по нашій нафтогазовій інфраструктурі". Він нагадав, що з початку 2026 року, Росія понад 20 разів атакувала об’єкти групи "Нафтогаз".

Відео дня

Наразі бригади ДСНС та "Нафтогазу" працюють над ліквідацією наслідків російської атаки під загрозою повторних обстрілів.

Удари Росії по енергетиці України - останні новини

В ніч на 19 лютого росіяни завдали чергових ударів по електросистемі України. Внаслідок атаки тимчасово залишилася без світла частина мешканців п'яти областей України.

Не забуває ворог і про інші галузі вітчизняної енергетики. Наприкінці 2025 року Російська Федерація два дні поспіль атакувала виробничі об’єкти "Укрнафти". Внаслідок ударів робота обладнання була тимчасово зупинена.

Вас також можуть зацікавити новини: