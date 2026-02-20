Орбан назвав єдину умову для нормалізації відносин з Україною

Орбан каже, що відносини напружені, оскільки українці кожного, хто їх не підтримує, вважають ворогом.

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що нормалізація українсько-угорських відносин можлива лише після припинення війни. Про це він заявив після першого засідання Ради миру у Вашингтоні, цитує MTI.

За словами угорського прем'єра, українсько-угорські відносини сьогодні напружені, оскільки українці кожного, хто їх не підтримує, вважають ворогом. Водночас він наголосив, що після закінчення війни цей вимір зникне, і країни зможуть повернутися до нормальних, мирних, дипломатичних, економічних та інших відносин.

Він заявив, що мир є ключем до всього, зокрема й до українсько-угорських відносин, але поки триває війна, він не бачить жодних шансів на врегулювання відносин.

Говорячи про війну в Україні, угорський лідер зазначив, що американці постійно проявляють ініціативу, вони безпосередньо контактують з росіянами, тоді як європейські лідери вирішили продовжувати війну.

"Європейські лідери не планують і не думають про це, але ухвалили рішення, що росіян потрібно перемогти на українській території, і вони говорять про це відкрито", - додав угорський прем’єр.

Інші заяви Орбана щодо України

Як повідомляв УНІАН, раніше Орбан заявляв, що Угорщина "продовжуватиме підтримувати мирні зусилля", які очолюють США для припинення війни в Україні. За його словами, Угорщина "залишається готовою" надати місце для проведення мирного саміту в Будапешті, якщо це можливо.

Також Орбан сказав, що США та Угорщина "переглянули та узагальнили" двосторонні відносини. Хоча, за його словами, йому також доводиться адаптуватися до Трампа.

