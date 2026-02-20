Скільки жінок загинули в Україні з початку війни: в ООН назвали страшні цифри

Реальні цифри, ймовірно, набагато вищі.

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 5000 жінок і дівчат, а ще 14000 отримали поранення. Про це йдеться в доповіді представництва ООН-Жінки.

При цьому зазначається, що 2025 рік став найсмертоноснішим – а реальні цифри, ймовірно, набагато вищі.

В ООН відзначають, що поряд з посиленням війни та інтенсифікацією енергетичних атак, обертів набирає і третій фактор кризи – скорочення фінансування організацій із захисту прав жінок.

Відео дня

Так, кожна третя опитана правозахисна жіноча організація попереджає, що при нинішньому рівні фінансування вони можуть протриматися не більше шести місяців. Через скорочення в 2025 і 2026 роках жіночі організації в Україні, за прогнозами, втратять не менше 52,9 млн доларів США до кінця року.

"Організації із захисту прав жінок та жіночі організації, які брали участь в опитуванні, попереджають, що в 2026 році їм доведеться припинити надання життєво важливих послуг щонайменше 63 000 нужденним жінкам і дівчаткам. У першу чергу і найсильніше постраждають ті, хто і без того перебуває в найбільшій небезпеці: жінки і дівчатка в прифронтових і сільських районах, літні жінки, а також жінки і дівчатка з інвалідністю будуть відрізані від захисту, гуманітарної допомоги та відновлення в період наростаючої небезпеки", - підкреслюють в ООН.

Втрати України

За даними Guardian, кількість жертв серед цивільних в Україні в результаті російських атак зросла на 26% в 2025 році. Відзначається, що в результаті російських атак в 2025 році загинуло 2248 цивільних осіб. Ще 12 493 отримали поранення. Також зросла середня кількість жертв в результаті однієї атаки РФ.

За даними NYT, загальні втрати України і Росії у війні можуть перевищити два мільйони осіб вже навесні цього року, причому близько двох третин з них припадають на російську сторону.

