Скільки жінок загинули в Україні з початку війни: в ООН назвали страшні цифри

В Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії загинули понад 5000 жінок і дівчат, а ще 14000 отримали поранення. Про це йдеться в доповіді представництва ООН-Жінки.
При цьому зазначається, що 2025 рік став найсмертоноснішим – а реальні цифри, ймовірно, набагато вищі.
В ООН відзначають, що поряд з посиленням війни та інтенсифікацією енергетичних атак, обертів набирає і третій фактор кризи – скорочення фінансування організацій із захисту прав жінок.
Так, кожна третя опитана правозахисна жіноча організація попереджає, що при нинішньому рівні фінансування вони можуть протриматися не більше шести місяців. Через скорочення в 2025 і 2026 роках жіночі організації в Україні, за прогнозами, втратять не менше 52,9 млн доларів США до кінця року.
"Організації із захисту прав жінок та жіночі організації, які брали участь в опитуванні, попереджають, що в 2026 році їм доведеться припинити надання життєво важливих послуг щонайменше 63 000 нужденним жінкам і дівчаткам. У першу чергу і найсильніше постраждають ті, хто і без того перебуває в найбільшій небезпеці: жінки і дівчатка в прифронтових і сільських районах, літні жінки, а також жінки і дівчатка з інвалідністю будуть відрізані від захисту, гуманітарної допомоги та відновлення в період наростаючої небезпеки", - підкреслюють в ООН.
Втрати України
За даними Guardian, кількість жертв серед цивільних в Україні в результаті російських атак зросла на 26% в 2025 році. Відзначається, що в результаті російських атак в 2025 році загинуло 2248 цивільних осіб. Ще 12 493 отримали поранення. Також зросла середня кількість жертв в результаті однієї атаки РФ.
За даними NYT, загальні втрати України і Росії у війні можуть перевищити два мільйони осіб вже навесні цього року, причому близько двох третин з них припадають на російську сторону.