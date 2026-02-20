В Україні запустили 'єЧек' в смартфоні: як зміняться покупки для українців

Дана ініціатива допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень.

В Україні запустили пілотний проєкт державної програми електронних чеків "єЧек". Для покупців цифровий чек буде доступний у банківському застосунку після оплати карткою.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі повідомила, що "пілот" вже працюватиме в перших чотирьох банках "Приватбанк", "ПУМБ", VST bank і monobank, у торговельних мережах "Аврора", "Фора", Auchan та на АЗС "Укрнафта".

Вона також підкреслила, що це допоможе бізнесу заощадити мільйони гривень щороку, адже зараз на друк одного чеку йде 7 копійок. Лише за минулий рік, за даними Державної податкової служби, українські підприємці сформували понад 9 мільярдів чеків.

"Крім того, це допоможе довкіллю. Термопапір, на якому друкують чеки, зазвичай містить бісфеноли, які не підлягають переробці", - нагадала прем’єрка.

Зазначається, що для покупців цифровий чек буде доступний у банківському застосунку після оплати карткою – у магазині або онлайн. Він зберігається в цифровому форматі та завжди доступний для повернення товару, обміну чи гарантійного обслуговування. На час тестування покупцям надаватимуть обидва чеки – цифровий і паперовий.

Кабінет міністрів відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи до завершення воєнного стану та ще на три місяці після його скасування. Рішення ухвалили у відповідь на звернення малого бізнесу, для яких обслуговування POS-терміналів сьогодні створює додатковий фінансовий тиск.

У лютому прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що МВФ погодився помʼякшити вимоги щодо впровадження ПДВ для ФОП в Україні. Пропонується встановити новий поріг на рівні 4 млн грн річного обороту, що дозволить більшості ФОПів уникнути обов’язкової реєстрації платниками ПДВ.

