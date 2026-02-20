Росіяни отримали нові гелікоптери-'‎довгобуди'‎ Мі-38ПС: для них це справжнє свято (фото)

Мі-38 – російський багатоцільовий вертоліт середньої дальності.

19 лютого 2026 року російська корпорація "Ростех" передала Міністерству з надзвичайних ситуацій РФ чотири вертольоти Мі-38ПС в арктичному виконанні. Про це повідомляє канал Центру аналізу стратегій і технологій.

Це перша партія вертольотів Мі-38, спроектованих і виготовлених спеціально під завдання МНС Росії для забезпечення безпеки в Арктичній зоні РФ і на Північному морському шляху.

Контракт вартістю 14,7 млрд рублів (близько 191,5 млн доларів) на поставку МНС Росії дев'яти пошуково-рятувальних вертольотів Мі-38ПС в арктичному виконанні був підписаний "Вертольотами Росії" в липні 2021 року на авіасалоні МАКС-2021. З терміном поставки одного вертольота в 2023 році і восьми інших – в 2024 році.

Плани поставки дев'яти машин з Казанського вертолітного заводу регулярно переносилися. У вересні 2025 року заступник міністра МНС РФ Віктор Яцуценко заявив, що в 2025 році мають бути поставлені перші чотири з цих вертольотів.

Ці чотири машини були готові ще на початку 2025 року, але фактично вертольоти були передані МНС тільки зараз, надійшовши, за заявою міністерства, до Хабаровського авіаційно-рятувального центру авіації МНС.

З них публічно продемонстрований поки що тільки борт RF-31373. Поставка всіх дев'яти вертольотів тепер очікується до кінця 2026 року. Вони надійдуть до Красноярського комплексного і Хабаровського авіаційно-рятувальних центрів авіації МНС.

Таким чином, перед нами черговий російський "довгобуд" – машина виконала перший політ у далекому 2003 році, але де-факто й досі не стала повноцінним серійним гелікоптером.

За даними Центру аналізу стратегій і технологій, з урахуванням даних чотирьох переданих МНС Мі-38ПС, загальна кількість відомих виготовлених з 2018 року "серійних" Мі-38 досягає 17 одиниць, не рахуючи чотирьох раніше побудованих дослідних льотних зразків (з ОП-1 по ОП-4).

Російське авіабудування – інші новини

Раніше УНІАН повідомив, що на авіасалоні NAIS-2026 у виставковому центрі "Крокус-Експо" (у складі "Крокус-Сіті", де у 2024 році стався теракт) було представлено російський легкий вертоліт Мі-34М1 з двигуном ВК-650В.

Раніше вертоліт із новим двигуном вже демонстрували під час випробувань, що розпочалися у кінці минулого року. Під час тестів перевіряли, зокрема, його стійкість та керованість.

Базовий Мі-34 вперше піднявся в небо ще у 1986-му. Таким чином, "новинка" фактично є черговим літальним апаратом часів СРСР.

