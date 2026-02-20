Черги й сварки за воду: як виживають люди на окупованих РФ територіях України, - AP

Мешканці окупованих територій називають ситуацію "гуманітарною та екологічною катастрофою".

Майже за чотири роки після повномасштабного вторгнення Росія контролює близько 20% території України. В окупації залишаються від 3 до 5 мільйонів людей, які живуть із перебоями води, світла, тепла та відсутністю якісної медицини, пише агентство Associated Press.

"Все живе покидає окуповані території. Люди там не живуть, вони просто виживають", - зазначив мешканець окупованого регіону Олексій Внуков, який через територію РФ втік з окупації в Естонію.

За даними агентства, через роки війни та занедбаності у багатьох містах на окупованих територіях серйозно постраждали комунальні служби. У місті Алчевськ Луганської області цієї зими понад половина будинків залишилися без тепла. Там було встановлено п’ять пунктів обігріву. А місцеві комунальні служби повідомили, що понад 60% міських тепломереж перебувають у поганому стані, але коштів на їх ремонт немає.

Відео дня

Навіть зрадник Олег Царьов звинуватив російську владу в тому, що вона фактично "заморозила ціле місто". Він нагадав, що коли система опалення зламалася у 2006 році, українська влада допомогла і повністю замінила несправне обладнання. Після захоплення українських територій Росією, за його словами, чиновники фактично повторили цей "сценарій Армагеддону".

Місто Сєвєродонецьк, де до війни проживало близько 140 тисяч людей, також зазнало значних руйнувань. Нині там залишилося приблизно 45 тисяч мешканців, з яких переважно це літні люди або люди з інвалідністю.

За словами 67-річної колишньої інженерки, яка погодилася говорити анонімно через страх переслідувань, на все місто лишилася лише одна бригада швидкої допомоги. Лікарі та медичний персонал приїжджають туди по черзі з російських регіонів, зокрема з російського міста Перм, щоб працювати в місцевій лікарні.

Попри складну ситуацію, жінка заявила, що підтримує "велику роботу, яку робить Путін", пояснивши це тим, що народилася і виросла ще в колишньому СРСР.

У Донецькій області воду до житлових будинків підвозять автоцистернами та наливають у бочки біля багатоповерхівок. Але взимку вода там замерзає.

"Постійно сварки через воду", - пожалілась місцева мешканка і додала, що черги за дорогоцінним ресурсом "божевільні", а люди, які працюють, часто просто не встигають отримати воду з вантажівок. Жителі Донеччини навіть звернулися до російського диктатора Володимира Путіна з проханням втрутитися, назвавши ситуацію "гуманітарною та екологічною катастрофою".

У свою чергу, Росія заохочує своїх громадян переїжджати до окупованих регіонів, пропонуючи різні пільги. Зокрема, вчителям, лікарям і працівникам культури обіцяють доплати до зарплати, якщо вони житимуть на українських окупованих територіях п’ять років.

Ситуація на окупованих Росією територіях України - головні новини

18 лютого стало відомо, що російська влада в окупованому Криму ймовірно сформувала інфраструктуру для повного циклу підготовки фахівців для військ безпілотних систем. Таким чином, регіону фактично відведено роль центру підготовки кадрів для армії Росії.

Раніше президент Центру досліджень соціальних перспектив Донбасу, журналіст Сергій Гармаш заявляв, що прихильників Росії на тимчасово окупованих територіях України зараз небагато, а ті, що і є, покинуть населені пункти, щойно Київ поверне над ними контроль.

Вас також можуть зацікавити новини: