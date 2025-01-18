Росіяни навалюють дерев'яні настили на БТР і скочують їх у річку, використовуючи як мости.

Росія використовує давно забуту технологію Другої світової війни, щоб перетинати річки в Курській області.

Як пише оглядач Forbes Девід Акс, під час Другої світової війни деякі армії, зокрема британська, прикріплювали металеві прольоти до верхньої частини шасі танків і використовували отримані "смішні мости" для швидкої переправи через проломи, що зупиняли транспортні засоби на полі бою.

"Вісімдесят років потому в Курській області на заході Росії російські повітряно-десантні війська розгортають модифіковані десантні машини БТР-Д у такий самий спосіб: навалюючи те, що схоже на дерев'яну підлогу, на 13-тонні гусеничні машини і скочуючи їх у річки. Занурюючись у грязьові русла річок, імпровізовані поверхні машин виконують функцію мостів", - пише аналітик.

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Як зазначає Акс, БТР-Д найбільш активні на західному краю Курського виступу. Російським військам для того, щоб атакувати українські сили в селі Дар'їно і навколо нього, спочатку потрібно перетнути річку Снагость. Однак українці обстрілюють цивільні мости і будь-які звичайні або понтонні прольоти, які будують російські інженери, а також націлюються на спеціально побудовані росіянами мостові транспортери.

Хоча БТР-Д так само вразливі для українських мін, ракет, артилерії та безпілотників, як і будь-яка бойова машина, проте вони швидкі і здатні розвивати швидкість на дорозі близько 40 миль на годину. Це робить їх менш уразливими, ніж постійні мости або повільні інженерні машини, пише аналітик.

"З листопада українці підбили принаймні два БТР-Д. Однак саморобні машини не раз допомагали російським військам переправлятися через річку Снагость і починати боротьбу за територію навколо Дар'їно", - зазначає він.

Курська операція - новини

Нещодавно в Курській області РФ українські військові взяли в полон майже 27 російських окупантів. Це офіцери, сержанти та солдати з мотострілецьких підрозділів, морської піхоти, повітряно-десантних військ та інших військових частин.

Загалом Росія вже втратила третину своїх військ у Курській області завдяки ефективній роботі українських безпілотників.

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