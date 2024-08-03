Вони атакували схованки російських окупантів, їхні укріплення та військову інфраструктуру своїми FPV-дронами.

Легіонери Головного управління розвідки Міноборони України завдали ударів по схованках та укріпленнях російської армії, які розташовувалися на кордоні з Сумською областю.

"Оператори тактичної групи "Афіна" Міжнародного легіону ГУР МО України продовжують знищувати ворожі цілі поблизу Сумської області", - зазначається у повідомленні ГУР в Telegram.

Розвідники атакували схованки російських окупантів, їхні укріплення та військову інфраструктуру своїми FPV-дронами.

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Як повідомляв УНІАН, російські війська продовжують рухатись у сторону Покровська - ключового українського опорного пункту в Донецькій області. Щоб продавлювати Сили оборони вони використовують плануючі бомби та протитанкові ракети, перетворюючи все на руїни.

Крім того, російські диверсійні групи вже почали іноді заходити у місто Торецьк Донецької області. Як розповіли у DeepState, зараз тривають бої на підступах до Торецька, а саме у Залізному та Північному.

При цьому російські окупанти лише за цей тиждень застосували по Україні понад 600 КАБів. Однак попри це втрати ворога становлять вже близько 581 760 осіб.

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