Також окупанти застосували "Гради" при обстрілі міста 26 березня.

26 березня Росія вдарила по Лисичанську Луганської області ракетою "Точка-У", у Сєвєродонецьку палають декілька будинків.

Про це повідомив очільник Луганської ОДА (ОВА) Сергій Гайдай у своєму Телеграм-каналі.

"Рятувальники ледве встигають гасити полум’я. Через обстріли сталося загоряння будинку в Лисичанську, знеструмлено шахту, де під землею перебувають працівники", - йдеться у його повідомленні.

РФ вдарила по місту ракетою "Точка-У" та "Градами". Складна ситуація і в Сєвєродонецьку. Тут горить ще один продуктовий склад, два житлових та декілька дачних будинків, пошкоджено гаражі станції швидкої допомоги, в цьому ж районі травмовано жінку.

Нагадаємо, 24 березня повідомлялося, що російські війська скинули кілька фосфорних бомб в Луганській області. "У росіян настала агонія. Вони не можуть пробитися вглиб, тому почали застосовувати важке озброєння. Ракетні удари нанесені по Лисичанську та Новодружеску, а на Рубіжне авіація РФ почала скидати фосфорні бомби", – зазначала голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.

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