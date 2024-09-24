Експерти пишуть, що цей літак не має озброєння для далекобійних ударів та не може здійснювати операції з прориву протиповітряної оборони.

24 вересня близько 14:24 білоруський літальний апарат порушив повітряний простір України. Повітряні сили офіційно повідомили, що об'єкт після порушення кордону рухався на південь у районі адміністративної межі Київської та Житомирської областей.

Моніторингові канали зазначили, що порушником був навчально-бойовий літак Як-130, це сталося у районі н.п. Дятлик (Наровлянський рн, Гомельська обл.) У зв'язку з цим у Києві, Київський та Житомирській області була оголошена тривога, яка тривала до 14:44. Цей літак перебував у повітряному просторі України менше 10 хвилин та, за неофіційними повідомленнями був "локаційно втрачений".

Видання "Діфенс Експрес" зазначає, що для білоруських повітряних сил Як-130 є одних з двох типів навчально-бойових машин разом зі старим L-39.

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"І загалом мова йде про дозвуковий реактивний двомісний літак, який в першу чергу призначений саме для навчання льотчиків. Хоча Як-130 формально дійсно може виконувати бойові задачі, але доволі обмежені й лише некерованим озброєнням на шести точках підвіски, наприклад, вільнопадаючими бомбами чи НАРами. Також Як-130 може здійснювати атаку повітряних цілей за допомогою ракет ближнього бою Р-73 чи авіаційною гарматою. Тобто, з точки зору бойових можливостей, ця машина може бути порівнянна із легким штурмовиком із максимальним навантаженням до 3000 кг", - пишуть аналітики.

Експерти пишуть, що цей літак не має озброєння для далекобійних ударів та не може здійснювати операції з прориву протиповітряної оборони.

"Але справа в тому, що у повітряних силах Білорусі взагалі й не так багато літаків. Загалом у строю, серед винищувачів - 4 Су-30СМ, до 18 МиГ-29, близько 20 штурмовиків Су-25, 11 Як-130 та 9 L-39. Самі Як-130 у Білорусі з'явились завдяки контракту з РФ від 2012 року, який передбачав постачання спочатку 4 машин, а до 2019 року був розширений до 12 одиниць. Один Як-130 білоруси втратили у 2021 році поряд із містом Барановичі через відмову системи управління літаком, обидва пілоти загинули, хоча встигли катапультуватись", - сказано в матеріалі.

Попри позиціонування машини, як легкої бойової машини, Як-130 немає РЛС та можливості використання високоточного озброєння, додали там.

Ситуація на кордоні з Білоруссю

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країні потрібно готуватися до війни. Про це білоруський диктатор сказав на зустрічі з "прем'єр-міністром", "держсекретарем Радбезу", "брестським губернатором" і "міністром оборони" на Обуз-Лесновському полігоні в районі міста Барановичі Брестської області.

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