Росія продовжила завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю.

Російські окупанти не полишають спроби захопити "Азовсталь", вранці 13 травня окупанти намагаються прорватися на територію заводу.

Про це пише радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Радник міського голови Маріуполя розповів, що на "Азовсталі" окупанти під прикриттям обстрілів намагаються по землі прорватись в середину заводу. Він опублікував відповідне фото, на ньому видно, як російські солдати сунуть на територію заводу.

"Практично в прямому етері. Ситуація день на день стає складнішою", - написав він.

У ранковому зведенні Генштаб констатує, що Росія продовжила завдавати артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю, при цьому основні зусилля, як і раніше, ворог зосередив на блокуванні підрозділів українських військ в районі заводу "Азовсталь".

"Зважаючи на заходи з евакуації місцевих жителів слід очікувати нарощування вогневого впливу найближчим часом", - попередили у Генштабі.

Як повідомляв УНІАН, після евакуації цивільних з катакомб "Азовсталі" у Маріуполі російські війська не зупиняють спроб захопити завод, на якому ведуть оборону українські воїни. Окупанти завдають ракетно-бомбових ударів по території заводу та за допомогою артилерії та танків проводять штурмові дії.

За словами президента Володимира Зеленського, для порятунку українських військових, які перебувають на "Азовсталі", залучені впливові посередники і держави. У Генштабі ЗСУ стверджують, що операція з деблокування заводу потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

11 травня віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук заявила, що на території "Азовсталі" можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені. 12 травня вона повідомила, що ведуться переговори про звільнення лише 38 важкопоранених бійців.