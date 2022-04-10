Також стало відомо про загибель одного цивільного у Новопавлівці.

П‘ятеро співробітників ДСНС постраждали внаслідок ракетної атаки на Дніпропетровщину.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Знову ракетні удари по області. Три прильоти - на територію аеропорту в обласному центрі. Зруйновано також інфраструктуру поряд з летовищем. П‘ятеро співробітників ДСНС постраждали", - написав він.

Лукашук також повідомив про загибель одного цивільного у Новопавлівці.

"Взяв в руки касетний боєприпас", - зазначив голова облради.

Як повідомляв УНІАН, перед цим голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що російські окупанти завдали чергових ракетних ударів по області: у Звонецькому поцілили в інфраструктурний об‘єкт, а також відбулась повторна атака на аеропорт у Дніпрі. Він зазначив, що кількість постраждалих з’ясовується.

5 квітня під Дніпром у селі Новоселівка 47-річна жінка підірвалася на вибуховому пристрої і загинула на місці. Місцева мешканка підняла невеликий підозрілий предмет із землі. "Поліція Дніпропетровщини в черговий раз звертається до громадян про необхідність бути уважними і не чіпати підозрілі предмети і небезпечні боєприпаси. До них не можна близько підходити, чіпати їх, переносити і т.д." — пояснили в поліції.

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