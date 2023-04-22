Дотації складуть майже 90% від загальних доходів тимчасово окупованих земель.

Захоплені українські регіони обійдуться російському бюджету в 410,7 млрд рублів. Таку суму Росія виділить на дотації окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей у 2023 році, випливає з оперативних даних системи "Електронний бюджет".

Дотації складуть майже 90% від загальних доходів тимчасово окупованих земель. Частка федеральних трансфертів в захоплені регіони стане найвищою в Росії — більше ніж в Інгушетію (82%), Чечню (близько 80%) і Тиву (близько 79%).

Більш того, так звана "ДНР" стане самим дотаційним регіоном в Росії — на його утримання виділять 171,1 млрд рублів при тому, що загальні доходи обласного бюджету складуть 196,4 млрд рублів. На другому місці за обсягом трансфертів — анексований в 2014 році Крим, куди направлять 162 млрд рублів.

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Доходи бюджету так званої "ЛНР" за рік складуть 134,6 млрд рублів, з них 113,3 млрд рублів виділять з міжбюджетних трансфертів. Загальний дохід Запорізької області складе 68,5 млрд рублів, з яких 65,2 млрд — це дотація федерального бюджету. Доходи Херсонської області очікуються на рівні 61,8 млрд рублів, з них 61 млрд — міжбюджетні трансферти.

Ситуація в окупованих регіонах України - деталі

У тимчасово окупований росіянами Скадовськ Херсонської області прибув підрозділ окупантів з числа засуджених.

На даний момент росіяни не проводять евакуацію безпосередньо в Мелітополі, проте в наближених до фронту районах Запоріжжя такі заходи є.

У тимчасово окупованому Криму зростає невдоволення населення через проведення активної мобілізації представниками російських адміністрацій.