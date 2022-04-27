За словами міністра оборони, Росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України вже зараз, а реалізація домовленостей з партнерами потребує часу.

Попереду на Україну через напад Росії чекає кілька надзвичайно важких тижнів.

Про це йдеться у зверненні міністра оборони України Олексія Резнікова, опублікованому на його сторінці у Facebook.

Посадовець наголосив, що загалом коаліція в підтримку України проти кремлівського зла посилюється, допомога Україні зростатиме, але найближчими днями знадобиться вся наша стійкість і надзвичайна єдність.

"Водночас я хочу, щоб у всіх нас були правильні очікування. Попереду - кілька надзвичайно важких тижнів. Практична реалізація домовленостей, навчання і логістика потребують певного часу. А Росія накопичила сили для масштабного наступу на сході України вже зараз", - сказав Резніков.

Міністр зазначив, що вчора, 26 квітня, на американській авіабазі Рамштайн у Німеччині відбулася зустріч представників оборонних відомств понад 40 країн - не лише країн ЄС та НАТО - взяли участь держави Африки, Близького Сходу і Перської затоки, Азійсько-Тихоокеанського регіону.

"Це справжня коаліція, мета якої не просто стримати Кремль, а перемогти російську тиранію, забезпечити цивілізованому світу можливість виграти цю війну", - наголосив Резніков.

За його словами, розглянуто три блоки питань, які стосуються короткострокових оперативних рішень щодо допомоги Україні у відсічі російській агресії, а також довгострокового бачення - як посилити нашу оборону з огляду на стратегічні виклики.

Резніков повідомив, що створено Консультативну групу з питань оборони України, яка діятиме на постійній основі та в рамках якої раз на місяць ми "звірятимемо годинник" з партнерами, що дозволить оптимізувати і пришвидшити важливі процеси щодо отримання зброї, вдосконалити логістику, забезпечити оптимальну координацію.

"Наприклад, коли буде ухвалено рішення про надання Україні того чи іншого озброєння, за рахунок координації зброя одного типу надходитиме з різних країн. Умовно, кілька країн нададуть по 3-4 гармати, а сумарно Україна отримає артилерійський дивізіон", - розповів міністр оборони України.

Він наголосив, що "відбулись тектонічні зрушення на рівні філософії". За його словами, тривалий час "ми переконували партнерів в тому, що в якості підтримки доцільно надавати Україні зброю західного виробництва, яка відповідає стандартам НАТО".

"Перехід на західні калібри і техніку - це стратегічне рішення, яке нарешті прийнято. Зокрема, ми вже отримуємо артилерію калібру 155-мм", - наголосив Резніков. За його словами, поступово це забезпечить повну взаємосумісність української армії з арміями країн НАТО, що стане значним посиленням східного флангу Альянсу.

"Не буду приховувати - ще три місяці тому це завдання вважалося майже неможливим. Але завдяки мужності та професіоналізму українських воїнів, стійкості українського народу все змінилося", - сказав він.

Резніков наголосив, що на зустрічі мова йшла не тільки про поставки зброї та боєприпасів. "Ми багато говорили про виробництво озброєнь та військової техніки, місце України у цих процесах", - додав він.

Міністр зазначив, що Україна зацікавлена отримувати для швидкого посилення армії техніку та озброєння радянських зразків. "І будемо це робити, поки існуватиме така можливість. Але якісні зрушення вже сталися", - додав він.

За словами глави Міноборони, наші воїни вже деякий час опановують західну зброю.

"Ми не афішували цю роботу, щоб забезпечити комфорт нашим партнерам. Зараз навчальні програми будуть масштабовані та поширені навіть на ті зразки озброєнь та техніки, щодо надання яких Україні поки немає політичних рішень. Коли ці рішення буде ухвалено, в чому я особисто не сумніваюсь, ми вже будемо готові", - зазначив Олексій Резніков.

Він розповів, як наші артилеристи, які тренувалися на САУ 155-мм калібру на полігоні в одній з країн, уразили ціль з першого пострілу. "А потім допомогли іноземним колегам вдосконалити комп’ютерну програму, яка управляє цією САУ. Що справило відповідне враження. Адже в наших воїнів за плечима - досвід війни, реальних боїв, де ціна помилки - життя", - додав міністр.

Резніков вважає, що зібрання на базі Рамштайн призведе до справді історичних змін, які в найближчі тижні-місяці будуть матеріалізовані.

Як повідомляв УНІАН, голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук назвав 5 речей, які зараз потрібні Україні. Серед них санкції проти Росії, підтримка української економіки та євроінтеграційних прагнень України.

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