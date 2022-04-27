В Маріуполі готується масштабна політична провокація. Російські окупанти готуються провести пропагандистський прес-тур для західних прокремлівських ЗМІ. Журналістам розкажуть "альтернативні факти" про знищення міста.
Відповідною інформацією поділилося Головне управління розвідки Міністерства оборони України в офіційному Telegram-каналі.
Повідомляється, що так званий прес-тур пройде завтра, тобто 28 квітня. Репортерів доставлять в Маріуполь через російський Ростов.
"У програмі заходу — "альтернативні факти" щодо захисту Маріуполя. Підготовлені "свідки" розкажуть, що нібито українські захисники самі розбомбили місто і знищили місцевих жителів", — розповіли в ГУР.
Так званими очевидцями будуть провокатори, які повідають про міфічні "масові вбивства мирних жителів українськими військовими". За словами розвідки, цей "прес-тур" стане продовженням серії російських фейків. Вони створюються з метою перекласти провину за свої злочини на Україну.
"Колишні "візитки Яроша" і "розп'яті хлопчики" перетворюються в "самознищені" Бучу і Маріуполь", — підсумували в ГУР.
Нагадаємо, нещодавно командир 36-ї бригади морської піхоти ЗСУ Сергій Волинський ("Волина") записав нове відеозвернення. У ролику він закликав застосувати до військових і мирних жителів, які знаходяться в Маріуполі, процедуру "екстракшен" на манер Дюнкеркской операції часів Другої світової війни.
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