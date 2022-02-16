У російському відомстві стверджують, що техніка прямує до пунктів постійної дислокації.

У Міністерстві оборони Росії стверджують, що військова техніка підрозділів Південного військового округу покинула окупований Крим мостом через Керченську протоку й прямує до місць постійної дислокації.

Про це пишуть "РИА Новости" з посиланням на заяву відомства. Також опубліковано відповідне відео.

"Ешелон з військовою технікою підрозділів Південного військового округу перетнув Кримський міст на шляху прямування в ППД після завершення планових навчань", - йдеться в повідомленні.

Там також заявили, що особовий склад здійснив навантаження бронетехніки на гусеничному ходу - танків, бойових машин піхоти і самохідних артилерійських установок на залізничні платформи.

Нагадаємо, напередодні офіційний представник Міноборони РФ генерал-майор Ігор Конашенков заявив, що російські військові повернуться до пунктів постійної дислокації після закінчення навчань, а підрозділи Південного військового округу і Західного військового округу вже почали навантаження на транспорт і відправляться у вівторок. За його словами, військові аташе з питань оборони при посольствах іноземних держав в Білорусії спостерігатимуть за останнім етапом російсько-білоруських навчань "Союзна рішучість".

При цьому в США інформацію про відведення російської техніки від кордону з Україною не підтверджують і допускають, що РФ може почати вторгнення на поточному тижні.