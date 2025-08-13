'Перевірити куплені довідки': військовий різко висловився про мобілізацію в Україні

Він зауважив, що Україна може протистояти Росії, навіть якщо у ворога перевага у технічному та людському плані.

Питання людського ресурсу в українській армії можна вирішити, якщо перевірити усі схеми отримання відстрочок та бронювань. Про це заявив командир одного з топових українських підрозділів безпілотних літальних апаратів Signum із позивним "Сова" в інтерв'ю УП.

Військовий визнав, що росіяни дуже активно прогресують у застосуванні дронів. Раніше в окупантів була ціль – просто випустити певну кількість дронів на день, але зараз вони вже не літають будь-куди.

Наприклад, сьогодні росіяни вже збивають українські великі бомбери, відомі під узагальненою назвою "Баба Яга". Раніше ці бомбери були практично недоторканими, оскільки в окупантів не було для цього засобів і навчених пілотів.

"Я думаю, що в майбутньому напрямок важких бомберів у принципі зникне, бо росіяни будуть їх надто активно збивати. Навіть десь у районі зльоту. Це не станеться завтра, але все до цього йде. У росіян немає дефіциту дронів. Він взяв FPV, той упав, він узяв наступний і полетів", - зазначив "Сова".

На запитання, як Україні протистояти Росії, якщо у ворога перевага у технічному та людському плані, військовий відповів:

"З людським ресурсом питання можна вирішити. Військові пенсіонери, студенти, які пішли вчитися, щоб запобігти мобілізації, зрізати мобілізаційний вік, як би це непопулярно не було. Тільки вік хай зрізають через місяць, щоб наші, які мають отримати по мільйону, отримали ці гроші (посміхається – УНІАН). У нас таких 9 чи 12. Провести комісію, перевірити куплені довідки. Приїжджаєш у Київ, там ходять люди, живуть своє життя. Я зранку виходжу зі свого укриття, дістаю пакетик таблеток, випиваю. Пів батальйону – обмежено придатні".

Мобілізація в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, усі працівники Територіальних центрів комплектування і соціальної підтримки з 1 вересня будуть зобов’язані носити бодікамери для відеофіксації перевірки документів або вручення повісток.

При цьому народний депутат Сергій Євтушок зазначив, що питання забезпечення ТЦК бодікамерами потребує вирішення. При цьому зазначив, що вони не є надто дорогими для придбання або їх можуть надати Україні як допомогу партнери України.

