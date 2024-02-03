Жінки з медичною або фармацевтичною освітою мають стати на облік, однак це не означає мобілізацію.

Інформація про те, що у Києві розпочали мобілізувати перших жінок, не відповідає дійсності. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Зазначається, що у російських пабліках шириться повідомлення про те, що медичних працівниць київських лікарень нібито примусово мобілізували та відправили на полігон для проходження курсів бойової підготовки. Текст доповнюється фото, де жінці у військовому одязі передають пакунки з камуфляжем.

"Жінки з медичною або фармацевтичною освітою мають стати на облік, однак це не означає мобілізацію. Вона, як і раніше, для українських жінок є лише добровільною", - підкреслюють у Центрі.

Там нагадують, що 19 грудня президент Володимир Зеленський запевнив, що не підпише закон про мобілізацію жінок.

"А на фотографії – військовослужбовиці 112 окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ, яким волонтерки з Arm Women Now передають комплекти сучасної зимової жіночої уніформи", - йдеться у повідомлені.

Російські фейки

Пропагандисти РФ погоріли на фейку про атаку румунського F-16. Так, експерти Defence Express зазначили, що ВПС Румунії взагалі не мають на озброєнні літаків модифікації F-16C.

Раніше секретар Ради Нацбезпеки України Олексій Данілов зреагував на чутки з боку Росії щодо того, що нібито ЗСУ вже давно мають у розпорядженні винищувачі F-16.

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