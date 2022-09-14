За його словами, росіяни спробують робити те, що й раніше - бити ракетами по житлових кварталах мирних міст.

У Кремлі шоковані від розгромної поразки своїх військ на Харківщині. Реакція Москви це чудово демонструє.

Про це заявив колишній головнокомандувач армією США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Ходжес в інтерв'ю DW.

Як зазначив генерал, успіх контрнаступу ЗСУ на Харківському напрямку можна пояснити трьома аспектами:

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по-перше, російські війська знекровлені, тилове забезпечення виснажене, значна частина офіцерського складу ліквідована, у них немає бажання боротися;

по-друге, значно впливає зброя, надана Заходом, особливо ракетні системи, завдяки яким вдалося порушити або знищити російську логістику, артилерію, командні пункти, справді створивши безліч проблем для росіян на їхніх територіях, через що їм важко зрозуміти, що відбувається, і оперативно відповідати;

по-третє, це заслуга українського Генштабу та ЗСУ.

"Вони дисципліновані. Вони виконали хорошу роботу із захисту інформації та оперативної безпеки. Вони обдурили росіян з приводу того, куди мав бути завданий головний удар, відкрито говорили про атаку на Херсон, тоді як головного удару насправді завдали на півночі. Тож ми спостерігаємо справді найвищий рівень виконання тактичного планування", - прокоментував Ходжес.

За його словами, Москва спантеличена через цю поразку. Її мовчання про все говорить.

"Я думаю, очевидно, Москва спантеличена. Напевно, це шок. Думаю, що в цій системі ніколи точна інформація не сягала верхів. Тож, можливо, люди в Кремлі і на різних рівнях мали різні погляди на те, що відбувається насправді. Тому я думаю, що, ймовірно, були зроблені дещо упереджені висновки щодо того, наскільки російська армія краща, ніж ЗСУ", - сказав Ходжес.

Поразка під Харковом, на переконання американського генерала, створить "тертя" у Кремлі. Люди, які підтримували війну, починають нещадно критикувати вище військово-політичне керівництво, а критика людей, які проти війни, стає більш аргументованою.

Ходжес не виключає, що Росія битиме по Києву у відповідь на цю ганебну поразку. На його переконання, "росіяни не мають іншого вибору, окрім як продовжити намагатися вбивати невинних людей, запускаючи ракети по житлових районах".

"Бо вони не можуть за допомогою сухопутних військ зупинити ЗСУ. Російську авіацію майже не видно, а російський флот ховається за Кримом. Так що я просто не бачу великої ймовірності будь-яких великих бойових дій. І тому росіяни намагатимуться компенсувати це запуском ракет містами, поки вони зовсім не закінчаться, або їх не зупинять", - підсумував генерал.

Війна в Україні: актуальні дані

Триває контрнаступ ЗСУ на півдні й у Харківській області. На Харківщині українські сили звільнили понад 300 населених пунктів, загалом - 3,8 тис.кв. км і близько 150 тисяч населення, хоч реальна кількість "майже вдвічі більша".

Разом з тим, схоже, угрупування військ РФ на річці Оскіл з виходом на адмінкордон Луганської області, де противник зміг раніше закріпитися, може бути розгромленим через відсутність підкріплення.

Станом на 13 вересня тривали бої за контроль над Лиманом, проросійські бойовики та військові напередодні покинули Кремінну, але туди поки не зайшли ЗСУ.

На півдні захисники продовжують бити по логістиці ворога. Росіяни нарощують резерви на лівому Херсонщини.ЗСУ фіксують поодинокі спроби РФ штурмувати деякі ділянки фронту. Однак після жорсткої відсічі окупанти повертаються без техніки та з втратами особового складу.

На думку західних аналітиків, нинішні успіхи контрнаступу ЗСУ можуть стати переломним моментом війни. Та найбільшою несподіванкою він став для самих росіян, переконані у Пентагоні.

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