Цей підрозділ сформувався із цивільних, які боронили Україну добровольцями з рушницями.

У селі Липці Харківської області українські сили притупили раптовий наступ Росії. Кілька тижнів тому росіяни стрімко просувалися до Харкова, але за допомогою підкріплень Україна повільно стримує хвилю.

Як йдеться у репортажі BBC, загроза з півночі не зникла. Липці - мішень. У районі працює елітний підрозділ операторів БПЛА Peaky Blinders.

Лідер підрозділу Олександр каже, що з початком війни вони прийшли охороняти свої вулиці з рушницями, у цивільному. Сьогодні вони більше не команда добровольців. Воїни загартовані боями та пройшли навчання у західних спецназів. Тепер вони високотехнологічні Peaky Blinders, які використовують дешеві маленькі дрони масового виробництва.

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Вони зберегли назву і носять плоскі кепки в камуфляжі, а на спині вишитий девіз - "Знайти і знищити".

Останні кілька тижнів Олександр буквально бився за свій дім. Бойові дії ведуться поблизу ділянок, де воїн вирощував суниці у довоєнний час. З початку наступу команда Peaky Blinders вбила або поранила понад 100 російських солдатів.

Вони діють як невеликі військово-повітряні сили з десятками безпілотників і арсеналом бомб – одні для знищення танків, інші для націлювання на групи піхоти чи окремих солдатів. Вони або скидають бомби, або використовують FPV.

Оператори БПЛА намагались знайти нові цілі. Це доказ того, що вони мають певний успіх. Росіяни ховаються. У перервах між активними боями оператори великими безпілотниками із зачепом роззброюють окупантів. На очах журналістів один з воїнів вихопив штурмову гвинтівку у вбитого окупанта.

Антон, старший брат Олександра, знає безпілотників недостатньо, щоб перемогти росіян.

"Ми можемо стримувати їх за допомогою безпілотників і завдавати їм шкоди, але не, на жаль, перемагати їх", - сказав він.

Він каже, що зброя великої дальності могла запобігти цьому наступу. Росіяни розробили способи глушити сигнали БПЛА за допомогою РЕБів. Через такі перешкоди підрозділ може втратити чотири-п'ять дронів за день.

Олександр каже, що наступ на Харків дав його втомленим людям друге дихання. Раніше вони боялися, що світ втрачає інтерес. Але він знає, що це все ще небезпека, якій не видно кінця.

На думку командира, конфлікт триватиме дуже довго, "можливо, кілька років або навіть десятиліть". Жодна зі сторін, каже він, не має сил нанести нокаутуючий удар. Щоб відкинути росіян назад до їхнього кордону, Україні знадобиться "колосальна" підтримка Заходу.

Російський наступ зірвано

Голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов вважає, що спочатку РФ планувала пройти аж до самого Харкова. Полонені російські військові розповіли, що їхньою метою було взяти місто Вовчанськ за два дні та дістатися до Харкова протягом п’яти днів. Путін заперечує це.

"Новий наступ Росії на Харківщину вкотре викликав питання, чи справді Україна може виграти цю війну. Це, безсумнівно, підкреслило недоліки підтримки Заходу та напругу у втомлених збройних силах України... Навіть якщо Україні вдасться пережити цей останній шторм, вона все одно втрачає територію на всьому фронті протяжністю 1300 км. Україна також не змогла зрівнятися з оживленою військовою машиною Росії – залученням свіжих військ і здатністю до переозброєння", - пише видання.

"Захід боїться Росію"

Україна вважає, що велика частина провини за невдачі лежить на рішучості її союзників. Цього тижня президент Володимир Зеленський висловив своє розчарування обмеженням підтримки Заходу. Він звинуватив союзників у тому, що вони "бояться, що Росія програє війну", і лише хочуть, щоб Україна "виграла так, щоб Росія не програла".

Генерал-лейтенант Ігор Романенко, колишній заступник начальника Генерального штабу України, сказав , що США "організували шестимісячне вікно можливостей для росіян".

Олександр Мережко, голова парламентського комітету у закордонних справах, сказав, що такі затримки також підкреслюють розбіжності у зовнішній політиці Заходу.

"Мені здається, що дехто вже погодився на розділ України", - сказав він.

Романенко висловлюється більш прямо. "Захід боїться Росію. Це треба подолати", - сказав він.

Високопоставлений український оборонний чиновник сказав BBC, що останнього пакету військової допомоги США вистачить лише для продовження оборонних операцій до кінця цього рокую Іншими словами, цього недостатньо, щоб почати більш дорогий і складний наступ, щоб спробувати повернути територію.

Мережко сказав, що нещодавній пакет військової допомоги США "лише дає нам більше шансів вижити та утримати лінію фронту". За його словами, Україна потребує довгострокової та постійної підтримки.

Відсутність зброї погіршилася ваганнями щодо того, що Захід готовий постачати. Романенко каже, що ВПС України вже повинні були бути посилені літаками F-16. Зволікання він називає "боягузтвом". Він також розчарований обмеженнями щодо застосування західної зброї по території РФ.

"Якщо ми обмежимося їх використанням лише на своїй території, ми просто стечемо скров’ю", - сказав він.

Антон каже, що Україна спостерігала нарощування російських військ на кордоні. Він каже, що якби на них націлилися раніше, "ми могли б запобігти цьому наступу".

Чим це закінчиться?

В Україні також зростає визнання того, що вона не може виграти цю війну тільки військовими засобами. Мережко визнає, що війна завдає величезних збитків.

"Половина нашої електромережі зруйнована, а третина економіки зруйнована. Ми втрачаємо людей і не маємо жодних гарантій, що через рік у нас буде необхідна зброя", - сказав він.

Мережко не вірить у можливість мирних переговорів з Путіним. Але він уже не виключає розмов про припинення вогню. Він не погодиться на розділ України, але визнає, що повернення окупованих територій зараз може бути тривалим процесом.

Романенко також вважає, що повернення Україні втрачених земель може бути поступовим і вимагатиме як "військової, так і дипломатичної роботи". Україна поки не готова відмовитися від цієї війни. Але зростає визнання того, що на якомусь етапі, можливо, доведеться розглянути інші способи покласти край цьому.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Президент України Володимир Зеленський назвав співвідношення втрат на Харківщині. За його словами, втрати агресора у 8 разів перевершують українські.

Як сказав Зеленський, за тиждень на фронті гине 2-3 тисячі російських військових.

Сьогодні Зеленський записав відеозвернення з Харкова. За його словами, Росія збирає ще одне угрупування військ біля українського кордону та готується до нової спроби наступу.

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