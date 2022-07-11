Прем’єр країни Марк Рютте також закликав союзників долучатися до допомоги, наголосивши, що Україна потребує сучасного озброєння.

Нідерланди передадуть Україні сучасне важке озброєння, самохідні гаубиці та панцирники.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр країни Марк Рютте під час брифінгу в Києві.

Звісно Україна потребує нашої військової підтримки. Нам потрібно підтримувати Україну складним сучасним типом зброї. Я закликаю всіх своїх колег в Європі та інших куточках світу, щоб вони допомагали з тяжкою зброєю Україні. Ми надаватимемо від нашої країни тяжку зброю: панцирники і самохідні гаубиці. Я хочу закликати наших союзників робити те саме" – сказав він.

Він також наголосив, що Нідерланди й надалі допомагатимуть Україні всіма можливими способами.

Нідерланди підтримуватиме Україну будь-яким можливим способом. Можете на нас розраховувати і тепер, і надалі – додав Рютте.

Водночас, президент України Володимир Зеленський заявив, що за обсягом наданої оборонної підтримки Нідерланди входять до першої десятки партнерів нашої держави.

Як повідомляв УНІАН, артилеристи ЗСУ завдяки отриманню вже дев'яти високоточних ракетних систем HIMARS методично та абсолютно прагматично вражають ворожі цілі за лінією фронту, до яких раніше не дострілювали.

У мережі навіть з'явилась мапа цих ударів, ціллю яких стали тилові позиції рашистів (склади, гаражі, казарми). За два тижні було близько 30-ти точних влучань.

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