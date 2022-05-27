Видання спростовує слова міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, який 26 травня стверджував, що автором фото був ростовчанин Микита Третьяков.

Російським окупантом, який займався мародерством в Ірпені, сфотографувався на Polaroid та залишив фото під килимом пограбованому квартири, може бути 25-річний Павло Пілантов.

Про це повідомляє видання "Важные истории".

Як повідомляє видання, це 25-річний Павло Пілантов, уродженець міста Кандалакша (Мурманська область).

Пілантов займався академічним веслуванням, є лауреатом премії Уряду Санкт-Петербурга "За досягнення високих спортивних результатів на офіційних міжнародних і всеросійських спортивних змаганнях".

Встановлено, що Пілантов живе в Пскові та служить в 104-му гвардійському десантно-штурмовому полку (військова частина 32515): у березні цей полк серед інших займався зачисткою Ірпеня, Бучі та інших населених пунктів Київської області.

"Запис про приналежність Павла Пілантова до одного з цих підрозділів міститься в базі даних судових приставів. Вони вже не перший рік намагаються стягнути з Пілантова борги - за кредитами, за зв'язок та інше — на суму понад 70 тисяч рублів. Його розшукують пристави Псковської та Новгородської областей", - йдеться в матеріалі.

Батько Пілантова відмовився коментувати цю інформацію. "Журналіст? Пішов нахер!"- заявив він.

Таким чином видання спростовує слова міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, який 26 травня стверджував, що автором фото був ростовчанин Микита Третьяков.

Також видання зазначає, що в автора фото на Polaroid темні очі, як у Пілантова, а не світлі, як у Третьякова. Крім того, ростовчанин продовжував вести соцмережі, а Пілантов не оновлював свою сторінку "ВКонтакте" з 12 квітня.

"Мало того, 3 травня Третьяков був на батьківщині в Пермському краї - робив мурал в пам'ять про померлого від раку друга", — йдеться в статті.

Крім того, сестра Третьякова Поліна Казарінова розповіла, що її брат вже кілька років не служить в армії й у 2022 році не залишав країну.

Фото в пограбованій квартирі:

Російський солдат в Ірпені пограбував квартиру і залишив своє фото господині"на пам'ять". Жінка випадково знайшла знімок, зроблений на Polaroid, під килимом у своїй квартирі.

26 травня 2022 року глава Мінцифри Михайло Федоров заявив про те, що штучний інтелект знайшов російського солдата, який кинув своє фото в Ірпені.

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