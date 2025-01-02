Водночас колишній спецпредставник Держдепу США нагадав історію об’єднання Німеччини.

Україну можуть зобов'язати не намагатися повернути захоплені Росією території військовим шляхом, вважає колишній спецпредставник Державного департаменту США з питань Україн Курт Волкер.

Про це він сказав в інтерв'ю на YouTube-каналі LIGAnet. "Ви побачите невизнання, тобто ніхто не визнає російську окупацію. Але ми напевно будемо бачити зобов'язання або розуміння того, що Україні це не буде повернуто військовим шляхом. Ми повинні домагатися цього іншими засобами. Росія буде чинити спротив, буде продовжувати окуповувати. В результаті ми маємо тривалу полеміку, коли Росія окупувала частину України. Ми даємо цьому відсіч, водяться санкції", - зазначив Волкер.

Він зауважив, що це жахливо для українських громадян, які перебувають на окупованих територіях. Водночас Волкер нагадав історію об’єднання Німеччини.

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"Ситуація нагадує мені Німеччину після другої світової війни, коли розвивалася західна Німеччина. Був вступ до Євросоюзу, вступ до НАТО. А східна Німеччина була окупована Радянськими військами. І так тривало 40 років до того, як Німеччина знову об’єдналася", - підкреслив він.

Окупація українських територій

30 вересня 2022 року російський диктатор Володимир Путін виступив у Кремлі за підсумками фейкових "референдумів" у самопроголошених "ДНР", "ЛНР" та на тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Після цього він підписав так звані "договори" про "приєднання" цих територій до складу РФ із так званими "представниками" окупаційної влади на цих територіях. Згодом у РФ опублікували текст оновленої Конституції Росії, де в складі країни вказані українські території - Запорізька, Херсонська, Донецька та Луганська області.

Наразі аналітики вважають, що Росія не піде на переговори про закінчення війни в Україні допоки не захопить як мінімум всю Донеччину, де зустрічає сильний спротив Сил оборони України.

У листопаді 2024 року Путін, реагуючи на заяви новообраного президента США Дональда Трампа про намір завершити війну в Україні, сказав, що не має передумов для початку мирних переговорів.

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