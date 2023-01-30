У нападі на Україну Кремль виходив в тому числі з того, що Захід занадто ослаб у військовому плані.

Думка Пентагону про те, що британська армія більше не є військовою силою топ-рівня, є "музикою для вух Володимира Путіна". Ймовірно, РФ враховувала слабкість британців, плануючи напад на Україну.

Про це заявив колишній заступник начальника штабу оборони Великобританії Саймон Мейолл в коментарі Sky News.

"Частково це лежить в основі його розрахунків, коли він відправився в Україну. І я думаю, що Путін, коли він дивився на Україну — він дивився на політичну волю, він дивився на реальність того, що великі армії могли б зробити — мабуть, думав, "я врахую це в своїй грі", — заявив Мейолл.

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На питання журналістки, чи буде американська критика на адресу британської армії "музикою для вух Путіна", колишній заступник глави Генштабу Британії відповів ствердно.

"Ми як і раніше багато інвестуємо (в безпеку – ред.). Але ми повинні бути реалістичними щодо загроз, з якими стикаємося. Вони [західні країни] не готові інвестувати нічого, крім добрих слів, в найближчі роки", – заявив він.

За словами Мейолла, російське вторгнення в Україну показало, що війна може мати "величезний рівень виснаження" військових ресурсів.

"І що ми, на жаль, довели в Україні, так це те, що вам потрібна не тільки організація з широтою, а й глибина. Втрати там жахливі, і це війна на виснаження, а також логістика. Так що справа не тільки в кількості танків або навіть солдатів, а в тому, скільки є запасних частин, з точки зору змінних машин, з точки зору боєприпасів", – заявив офіцер.

Стан європейських армій

У понеділок, 30 січня, британські ЗМІ опублікували витяги з секретного протоколу, згідно з якими США сьогодні більше не вважають британську армію військовою силою топ-рівня. До таких тепер відносяться тільки США, Китай, Франція і Росія. Пентагон вважає, що Британія не зможе себе захистити від повномасштабної агресії.

Кілька днів тому німецькі ЗМІ повідомили, що військове командування Німеччини приховувало плачевний стан бойової техніки у військах. Це розкрилося випадково, коли на навчаннях зламалися всі 18 БМП, задіяних у маневрах.

В уряді Іспанії ще влітку визнали, що їхні бронетанкові сили знаходяться в жахливому стані. Коли Міноборони вирішило перевірити, чи можна передати Україні частину іспанських танків, з'ясувалося, що вони перетворилися на мотлох через тривалий простій.

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