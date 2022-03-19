Міністерство внутрішніх справ розпочинає проект з відеофіксації всіх фактів злочинів, які Росія вчинила і вчиняє щодо України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
"Дуже важливо для майбутніх судів, як міжнародних, так і українських, повністю фіксувати всі злочини, які були скоєні проти України. Для цього ми починаємо проект з відеофіксації всіх фактів злочинів. Для цього потрібно буде кожному, хто виїхав з окупованої території, проти кого були здійснені ті чи інші злочинні дії з боку російських солдатів, офіцерів, найманців, надати свідчення, які будуть фіксуватися на аудіо-, відео для того, щоб це була база даних про всі злочини росіян в Україні", - сказав він.
За словами Геращенка, Україна буде рухатися за аналогією фіксації злочинів нацистської Німеччини за часів Другої світової війни.
"Але в ті часи були тільки письмові свідчення. А зараз ми можемо практично кожен злочин супроводжувати фактами відеозаписів з відкритих джерел, які є... Зрештою ми будемо виставляти величезний рахунок РФ за злочини, які були скоєні проти України. Вже на сьогодні ми розуміємо, що порядок відшкодування складе сотні мільярдів доларів", - підкреслив він.
Геращенко додав, що також потрібно буде оцінити, який фінансовий збиток можна буде стягувати з РФ на кожну сім'ю, в якій загинув хтось із рідних.
"Думаю, що сума має бути, як мінімум, в один мільйон доларів, не менше", - підкреслив радник глави МВС.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.
- Станом на 14 березня 209 компаній повністю пішли з російського ринку і припинили взаємодію з російськими партнерами, 378 обмежили роботу частково.
- Станом на 17 березня в Україні було пошкоджено, зруйновано або захоплено щонайменше 411 закладів освіти, 36 закладів охорони здоров'я, 1600 житлових будинків, 26 заводів та їх склади, 15 аеропортів, 6 ТЕС/ГЕС тощо. Крім того, втрачено понад 15 тисяч кілометрів автомобільних доріг, 5 тисяч кілометрів залізничних колій, зруйновано/виведено з ладу 15 аеропортів, 350 мостів та мостових переходів тощо.
- Станом на 17 березня загальна сума збитків, завданих Україні Росією становила 62,6 млрд дол.