Їх будуть використовувати в судах проти Росії і для отримання відшкодувань Україні.

Міністерство внутрішніх справ розпочинає проект з відеофіксації всіх фактів злочинів, які Росія вчинила і вчиняє щодо України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Дуже важливо для майбутніх судів, як міжнародних, так і українських, повністю фіксувати всі злочини, які були скоєні проти України. Для цього ми починаємо проект з відеофіксації всіх фактів злочинів. Для цього потрібно буде кожному, хто виїхав з окупованої території, проти кого були здійснені ті чи інші злочинні дії з боку російських солдатів, офіцерів, найманців, надати свідчення, які будуть фіксуватися на аудіо-, відео для того, щоб це була база даних про всі злочини росіян в Україні", - сказав він.

За словами Геращенка, Україна буде рухатися за аналогією фіксації злочинів нацистської Німеччини за часів Другої світової війни.

"Але в ті часи були тільки письмові свідчення. А зараз ми можемо практично кожен злочин супроводжувати фактами відеозаписів з відкритих джерел, які є... Зрештою ми будемо виставляти величезний рахунок РФ за злочини, які були скоєні проти України. Вже на сьогодні ми розуміємо, що порядок відшкодування складе сотні мільярдів доларів", - підкреслив він.

Геращенко додав, що також потрібно буде оцінити, який фінансовий збиток можна буде стягувати з РФ на кожну сім'ю, в якій загинув хтось із рідних.

"Думаю, що сума має бути, як мінімум, в один мільйон доларів, не менше", - підкреслив радник глави МВС.

Війна проти України: