Бойовики використали безпілотник для дистанційного мінування позицій ЗСУ поблизу Широкиного.

Один український боєць загинув 23 серпня унаслідок обстрілу окупантів на Донбасі.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Протягом доби в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

Біля Водяного, що неподалік Донецька, російські окупаційні війська обстрілювали українські позиції з мінометів 120-го калібру.

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Бойовики використали безпілотник для дистанційного мінування позицій ЗСУ поблизу Широкиного.

На Луганщині штаб зафіксував проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування. Внаслідок ворожого обстрілу один військовий дістав вогнепальне поранення несумісне з життям.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ.

Станом на 7:00 24 серпня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські воїни контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі й стримування збройної агресії Російської Федерації", – йдеться у зведенні. Новини з фронту

Автор: Яна Ставська