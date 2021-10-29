Вйськовий із РФ керував батареєю під час обстрілу Гранітного в Донецькій області.

На Донбасі в зоні ООС був ліквідований чинний російський офіцер.

Про це повідомив український волонтер Роман Донік у Facebook.

Він зазначив, військовий із РФ керував батареєю під час обстрілу Гранітного в Донецькій області, а російські окупанти ретельно приховують його загибель.

"26 жовтня загинув російський офіцер (чинний, не відпускник і не "їхтамнєт"), який керував батареєю під час обстрілу Гранітного. Під час обстрілу виконував бойове завдання на посаді СОБа (старший офіцер батареї). ЗСУ робить 200", – написав волонтер.

Україна вперше застосувала турецький безпілотник

Україна домовлялася з Туреччиною про закупівлю ударних безпілотних комплексів оперативного рівня ще з 2018 року. У 2019 році ЗСУ починала випробування турецьких ударних дронів Bayraktar TB2.

У липні 2021 року ВМС України отримали перший безпілотник з Туреччини.

26 жовтня на Донбасі один український воїн загинув, а один отримав поранення. Тоді українські військові вперше застосували безпілотники Bayraktar проти бойовиків і російських військ на Донбасі.

Пізніше Берлін розкритикував застосування ЗСУ бойового дрону Bayraktar проти окупантів.

Автор: Олег Давигора