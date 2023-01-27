Су-25 збили зенітники бригади імені гетьмана Пилипа Орлика.

Воїни Повітряних сил ЗСУ знищили російський штурмовик Су-25. "Пташку" ліквідували на східному напрямку.

Як повідомляє Командування Повітряних сил, російський Су-25 збили зенітники бригади імені гетьмана Пилипа Орлика.

"27 січня 2023 року, на східному напрямку, підрозділом зенітної ракетної бригади імені гетьмана Пилипа Орлика повітряного командування "Південь" було збито черговий російський штурмовик Су-25", - зазначили в ПС.

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ЗСУ приземлюють російські "пташки"

Останнім часом Повітряні сили все частіше звітують про знищення російських штурмовиків та бойових вертольотів на фронті. "Пташки" найчастіше приземлюють на Бахмутському напрямку. 24 січня ЗСУ збили три російські ударні вертольоти Ка-52 та штурмовий літак Су-25.

25 січня Сили оборони України знищили два ворожі літаки Су-25, гелікоптер Ка-52, чотири БпЛА типу "Орлан-10" і один - типу "Суперкам".

Як зазначили у Повітряних силах, російські загарбники частіше почали застосовувати вертольоти та літаки на лінії фронту через пожвавлення бойових дій біля Бахмута у Донецькій області.

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