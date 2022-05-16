Окупанти обстріляли 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, а також шість виробничих підприємств і заводів.

На Донеччині та Луганщині за добу в результаті обстрілів окупантів загинуло 20 цивільних. Серед жертв рашистів є одна дитина.

Про це йдеться у зведенні Угруповання Об’єднаних сил станом на 21:00.

Зазначається, що уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

"Окупанти обстріляли 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, школу, один вищий навчальний заклад, один готель та 6 виробничих підприємств і заводів. В результаті цих обстрілів загинуло 20 мирних громадян (серед них одна дитина)", - йдеться у зведенні.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що у Луганській ОВА розповіли, на що окупанти кинули всі зусилля. Є немало зрадників, які допомагають супротивникові, зазначив Гайдай.

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