Серед евакуйованих жінки, діти і літні люди.

З заводу "Азовсталь" в Маріуполі вдалося евакуювати 50 осіб, серед яких жінки, діти та люди похилого віку.

Про це повідомила віце-прем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук в соцмережі.

За її даними, на зворотному шляху представники України мали забрати людей на Порт Сіті. Але через постійні провокації та порушення режиму вогню евакуація проходила вкрай повільно, тому людей забрати не вдалося.

Нагадаємо, сьогодні вдень російські окупанти порушили домовленості щодо припинення вогню у Маріуполі для евакуації мирного населення із заводу "Азовсталь". Було підбито авто для транспортування цивільних.

"Завтра зранку ми продовжимо евакуаційну операцію", - зазначила Верещук.

Зокрема, на завтра повторно запланована евакуація від Порт Сіті. О 17:00 на людей чекатимуть автобуси, які відвезуть всіх бажаючих до Безіменного. Там люди з Порт Сіті приєднаються до колони з "Азовсталі", яка наступного дня вирушить до Запоріжжя.

"Щиро прошу вибачення у маріупольців, які сьогодні не дочекалися евакуаційних автобусів. Завтра в нас все має вийти. Збираємось о 17:00 біля Порт Сіті", – зазначила Верещук.

Як повідомляв УНІАН, 3 травня у Запоріжжя на п'яти евакуаційних автобусах прибули 156 цивільних, евакуйованих 1 травня з території заводу "Азовсталь" в Маріуполі.

А 5 травня завершився другий етап евакуаційної операції з Маріуполя - в рамках маріупольського гуманітарного коридору вдалося евакуювати ще 344 людини. Того ж дня Верещук анонсувала, що 6 травня має відбутися евакуація з Маріуполя.

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