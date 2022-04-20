За попередніми даними, наявні там деталі були призначені для підбитої техніки РФ, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу.

На Харківщині Служба безпеки України викрила законспірований склад із боєприпасами та комплектуючими до військової техніки на 200 мільйонів доларів.

Про це повідомив прес-центр СБУ.

"Все це обладнання уже передано на потреби ЗСУ. За попередніми даними, наявні там деталі були призначені для підбитої техніки РФ, яку ворог збирався ремонтувати під час наступу", - йдеться у повідомленні.

У ході обшуків СБУ вилучила та передала Міноборони 60 повнокомплектних танкових двигунів та велику кількість запчастин і комплектуючих до бронетехніки.

Крім того, в окремих приміщеннях виявлено 26 керованих ракет класу "повітря-повітря".

СБУ встановила, що наявне на цьому складі обладнання було раніше викрадене з військових арсеналів. А напередодні вторгнення власники складу мали намір піти на співпрацю з окупаційними військами та надати техніку для потреб ворога. Вже відомо, що причетних до злочину встановили. Тепер СБУ вживає заходи щодо їх затримання.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що ЗСУ вдарили по дивізії окупантів на Харківщині, у ворога є втрати серед командування.

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