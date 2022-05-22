П'ятеро з них - у Харкові.

На Харківщині за добу внаслідок обстрілів російських військ поранено 8 людей.

Про це йдеться у переданому журналістом зведенні Харківської обласної військової адміністрації станом на 8:00.

"Харків: вночі — поодинокі обстріли, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Крім того, протягом доби в області внаслідок обстрілів окупантів поранення отримали 8 людей, у тому числі 5 - у Харкові та по 1 у Лозівському районі, смт Шевченкове та Чугуївському районі.

Війна в Україні: оновлені дані

Російські війська продовжують наступ на сході, зусилля зосередили на захопленні Луганської області; підтягують сили на північ від Харкова.

На думку аналітиків з ISW, рашисти мають намір розпочати новий наступ з метою окупації північної частини Херсонської області і просування на Запоріжжя.

Відзначається висока концентрація військ в Інженерному неподалік Гуляйполя.

На межі Херсонської і Миколаївської областей ворог проводить розвідку позицій ЗСУ, втратив ще один БПЛА.

Українські військові також знищили самохідну гармату великої потужності "Піон", з якої обстрілювали Сєвєродонецьк та знищили Павлоградський міст.

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