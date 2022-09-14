Наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На деокупованій території Харківщини Служба безпеки України затримала колаборанта, який допомагав росіянам грабувати своїх односельців.

Як повідомляє СБУ, за даними слідства, 61-річний житель одного з сіл Чугуївського району добровільно пішов на співпрацю з російськими окупантами ще на початку вторгнення.

Зокрема, зловмисник надавав ворожим солдатам продукти, забезпечував окупантів житлом, наводив їх на будинки заможних односельців для вилучення у них побутової техніки та автомобілів, а також допомагав проводити обшуки у своїх земляків та мародерити у залишених домогосподарствах.

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Встановлено, що чоловік раніше вже був засуджений за крадіжку з проникненням у житло.

"Співробітники СБУ затримали його під час оперативного відпрацювання деокупованих територій. Цього ж дня слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Раніше повідомлялося, що у Харківській області Збройні сили України на окремих ділянках вийшли до державного кордону.

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