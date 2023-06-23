Агент, будучи російським військовим, втерся в довіру до товаришів по службі і підпалив їхній комплекс зв'язку.

22 червня 2023 року в Херсонській області агент партизанського руху "Атеш" зі складу Збройних сил Російської Федерації пробрався до місця розташування сусіднього підрозділу і підпалив комплекс зв'язку "Р-161".

Як повідомляється в телеграм-каналі руху "Атеш", в населений пункт, в якому знаходиться їхній агент, прибуло нове підрозділи окупантів.

"Агент, будучи російським військовим влився в довіру до товаришів по службі і підпалив їхній комплекс зв'язку. Попередньо він почекав, поки вони будуть в сильному алкогольному сп'янінні, оскільки вони на постій п'ють під час служби", – йдеться в повідомленні.

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У русі "Атеш" наголошують, що підготовка до цієї операції була тривалою, і анонсували, що скоро таких результатів буде більше.

Війна в Україні: роль партизанів

З початку російського вторгнення в Україну підпілля є важливою ланкою у протистоянні агресору. Партизани не тільки допомагають українським військовим у боротьбі з ворогом, а й самі влаштовують їм "сюрпризи". Наприклад, днями в окупованому Криму партизани підірвали залізничні колії неподалік від Феодосії. Як відомо, російська логістика побудована на залізниці, а тому цей підрив додав окупантам проблем.

Активність українського підпілля суттєво лякає окупантів. Через партизан росіяни перекидають спецназ в Курську і Брянську області, повідомляє Центр національного опору.

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