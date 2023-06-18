Партизани помітили активність у трьох населених пунктах.

Російські загарбники розпочали вибіркову екстрену вакцинацію на окупованих територіях Херсонської області.

Як повідомляється в Telegram-каналі партизанського руху "Атеш", окупанти вакцинують своїх військових, колаборантів та власників російських паспортів. Агенти руху не знають, від чого саме ця вакцина, однак мешканців Херсонщини, які відмовилися від паспортів РФ, не вакцинують.

Активність помітили у Голій Пристані, Новій Каховці та Старій Збур'ївці. Вакцинація проходить поспіхом, додають партизани.

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"Це черговий доказ того, що божевільні готуються вчинити черговий акт екологічного тероризму! Дуже сподіваємося, що все обернеться, але знаючи Росію - шанси невеликі", - додали вони.

Підрив Каховської ГЕС: останні новини

Як відомо, 6 червня російські загарбники підірвали дамбу Каховської гідроелектростанції, внаслідок її руйнування підтопило велику кількість територій України.

Українська влада назвала ці дії екоцидом, в ООН - можливо, найбільш значним інцидентом нанесення шкоди цивільній інфраструктурі за весь час повномасштабної війни.

Водою підтопило та затопило населені пункти, на окупованих територіях люди скаржилися на те, що загарбники не надають їм допомогу.

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