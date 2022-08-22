Сьогодні "прилітало" по окупантах в кількох місцях - Таврійськ, Малокаховка, Каховка, Нова Каховка, Чорнобаївка.

У Херсонській області окупанти організовують переправу з барж, оскільки мости під вогневим контролем Збройних сил України.

Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань написав на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, у першій половині дня прилітало по окупантам в декількох районах області одразу. "Таврійськ, Малокаховка, Каховка, Нова Каховка, Чорнобаївка. Стовпи диму і багато паніки серед окупантів", - зауважив він.

"Крім того, ЗСУ ще раз довели, що триває вогневий контроль над мостами — декілька разів поцілили в Антонівський, який знову непригодний здійснювати плани росіян. Ті вже звозять баржі — будуть робити якесь нове інженерне рішення — переправа з барж. Функціональність такої "ідеї" під питанням. Але вони як лізли, так і лізуть, і досі мають значний запас усього, щоб тероризувати і нашу область, і сусідні", - додав Хлань.

Він зазначив, що окупанти обстрілюють села з танків, "Градів". При цьому зазначив, що люди змушені вже практично жити у підвалах, зв’язку немає, комунікацій також.

Хлань зазначив, що окупанти продовжують пропагандистську діяльність — роздають приставки до телебачення. "Продовжують показувати "святкування" дня свого аквафрешу, люди стоять спинами, а в перших рядах привезені неадеквати розмахують триколорами", - додав він. Хлань також повідомив, що з’явилась інформація про плани окупантів створити фільтраційні табори у Василівці.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Збройні сили України потужно вдарили по Антонівському мосту.

Вас також можуть зацікавити новини: