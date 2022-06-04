Ворог продовжує обстріли околиць Харкова.

На Ізюмському напрямку Харківської області російські війська несуть значні втрати серед живої сили та серед броньованої техніки.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов під час інформаційного телемарафону.

"У нас знову лунали обстріли. Обстріли були по околицях міста Харкова, Шевченківський, Київський райони. Так само було декілька ракетних ударів по Харківському району. Дуже сильно ворог обстрілює Золочів, знову Чугуївський район та Лузівський. Тобто в нас по області не спокійно", - заявив він.

Крім того, за словами Синєгубова, українські збройні сили ведуть активні бойові дії на півночі області, на північно-східному напрямку, на Ізюмському напрямку, де ворог несе значні втрати серед живої сили та серед броньованої техніки. Там, як зазначив голова ОВА, українські військові не пропускають окупантів до Донецької та Луганської областей.

Як повідомляв УНІАН, за даними Харківської ОВА, станом на ранок 3 червня на Харківщині внаслідок російських обстрілів за добу загинула одна людина, шестеро отримали поранення.

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