Закликає громадян бути відповідальними та з розумінням поставитися до обмежень.

На Київщині відсьогодні збільшено кількість нарядів поліції на вулицяїх у вечірній та нічний час.

Про це у Facebook повідомляє поліція Київської області.

В повідомленні сказано, що після масових обстрілів ворогом Київської області, енергосистема області працює у надзвичайному режимі, тому можливі тимчасові відключення електроенергії.

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"Закликаємо усіх громадян сьогодні до 22.00 зменшити споживання електроенергії. Це допоможе зняти навантаження на систему та дозволить швидко відновити інфраструктуру. Радимо на цей час утриматись від використання енерговитратних приладів - бойлерів, електрообігрівачів, пральних машин, електрочайників. Енергетики та аварійні служби активно працюють над відновленням мережі", - йдеться в повідомленні. Також наголошується, що "відсьогодні ми збільшимо кількість нарядів та будемо виводити їх на вулиці саме у вечірній та нічний час, аби забезпечити безпеку громади", - йдеться у повідомленні.

Поліція Київщини закликає громадян бути відповідальними та з розумінням поставитися до обмежень.

Удари російських окупантів по Україні: що відомо

Як повідомляв УНІАН, у своєму Telegram-каналі очільник поліції Київської області Андрій Нєбитов написав, що сьогодні окупанти здійснили 23 ракетних удари по території Київщини. "9 ракет влучило в об'єкти критичної інфраструктури, 33 будинки пошкоджено, 8 осіб травмовано, один чоловік загинув", - зазначав він.

Нєбитов зауважив, що більшість ракет були знешкоджені Силами протиповітряної оборони.

Ворог поцілив у критичну та цивільну інфраструктуру регіону. Зафіксовані руйнування, під завалами знаходилися люди. Також є жертви та постраждалі.

Крім того, в Києві та області частково відсутнє електропостачання.

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