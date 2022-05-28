У 2009 році українець виїхав до РФ, де отримав російське громадянство, йому повідомили про підозру у державній зраді та взяли під варту.

На кордоні з Білоруссю затримали колишнього російського військового з українським паспортом.

Як повідомляє Держприкордонслужба у Telegram, прикордонники спільно зі Службою безпеки України затримали колишнього військового РФ, який прикривався українським паспортом та намагався потрапити в Україну.

За даними правоохоронців, у 2009 році українець виїхав до РФ, де отримав російське громадянство.

Упродовж 2013-2014 років проходив строкову службу в збройних силах Російської Федерації, а у 2016 році уклав контракт.

"За наявною інформацією, підрозділ, у якому служив чоловік, брав участь у військових діях на Донбасі. Зловмиснику повідомили про підозру у державній зраді та обрали запобіжний захід – тримання під вартою", - розповіли у Держприкордонслужбі України.

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харківській області двом посадовцям оголосили про підозру в державній зраді.

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