За даними слідства, з квітня 2022 року підозрюваний добровільно співпрацював з російськими окупантами.

Правоохоронці викрили жителя Львова, який коригував ракетні удари 18 квітня, зокрема, по автосервісу, внаслідок чого загинули чотири людини та ще чотири отримали поранення.

Йому повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України), йдеться на сторінці Офісу Генерального прокурора у Facebook.

"За даними слідства, з квітня 2022 року підозрюваний добровільно співпрацював з російськими окупантами, надсилаючи їм через месенджер Telegram інформацію про розміщення на території Львова військових об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури. Чоловік безпосередньо здійснював коригування ракетних ударів 18 квітня, у тому числі по автосервісу у місті Львів, внаслідок чого загинули четверо осіб і четверо отримали поранення", повідомляє Офіс Генпрокурора.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України. Також суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Удари по Львову 18 квітня: що сталося

Як повідомляв УНІАН, за інформацією голови Львівської ОВА Максима Козицького, 18 квітня близько 8:30 по Львову вдарили чотири ракети. За попередньою інформацією, їх випустили з Каспійського регіону. Три ракети влучили в об'єкт військової інфраструктури - склади, які не використовувались, одна - в будівлю шиномонтажу.

Була інформація про сімох загиблих та 11 постраждалих. Серед жертв - працівники станції техобслуговування автомобілів.

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